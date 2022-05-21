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Житель Клепиковского района украл из швейного цеха шесть машинок
В Клепиковском районе молодой человек похитил из цеха предприятия шесть швейных машинок, чтобы их продать. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Клепиковском районе молодой человек похитил из цеха предприятия шесть швейных машинок, чтобы их продать. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился работник швейного предприятия в поселке Болонь. Он сообщил, что кто-то разбил окно здания цеха и похитил шесть швейных машинок. Предприятие в последнее время было закрыто, чем и воспользовался злоумышленник.

Оперативники уголовного розыска осмотрели место преступления, но следов взломщика не обнаружили. После опроса местных жителей выяснилось, что один молодой человек недавно хвастался неожиданным заработком. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей.

Полицейские установили, что мужчина приезжал на пункт приема вторсырья, расположенный далеко от дома. Оперативники установили, что 21-летний молодой человек причастен к краже швейных машинок.

По предварительной информации, житель поселка узнал о простое швейного цеха и решил взломать окно, чтобы вынести оборудование и после незаметно сбыть.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.