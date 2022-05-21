Зеленский рассказал о численности армии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о численности украинских войск. По его словам, она составляет 700 тысяч человек. Об этом глава государства рассказал в интервью на канале «Украина 24».
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о численности украинских войск. По его словам, она составляет 700 тысяч человек. Об этом глава государства рассказал в интервью на канале «Украина 24».
«Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют…», — заявил Зеленский.
Напомним, накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя от украинских войск, включая территорию «Азовстали». Подземные сооружения контролируют российские войска.