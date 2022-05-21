В Шацком районе женщина пробралась в дом пенсионерки через огород и обокрала ее

Полицейские раскрыли кражу сбережений из дома пенсионерки в Шацком районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские раскрыли кражу сбережений из дома пенсионерки в Шацком районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 76-летняя жительница села Большое Агишево и сообщила, что из дома пропал конверт со сбережениями. Пенсионерка хранила деньги в мебели, но при проверке тайника денег не оказалось.

Следов взлома не обнаружили, посторонние в дом не заходили, а сама хозяйка редко отлучалась и запирала входную дверь. Полицейские предположили, что злоумышленник проник в открытую дверь со стороны огорода, когда хозяйка навещала соседку.

При опросе местных жителей выяснилось, что в село заезжала незнакомая машина. По описанию автомобиля установили владельца. Оказалось, что машину арендовала 46-летняя жительница Касимова.

По предварительной информации, женщина специально приехала в село и прошла по улице, пытаясь войти в несколько домов. В дом пенсионерки ей удалось проникнуть со стороны огорода. Злоумышленница нашла «тайник» и забрала конверт, в котором была 201 тысяча рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.