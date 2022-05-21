В Сасове «Газель» въехала в легковушку на встречке
В Сасове столкнулись «Газель» и Chevrolet Niva. ДТП произошло в пятницу, 20 мая, примерно в 14:20, сообщается на сайте ИД «Пресса».
В Сасове столкнулись «Газель» и Chevrolet Niva. ДТП произошло в пятницу, 20 мая, примерно в 14:20, сообщается на сайте
Авария произошла на перекрестке улиц Революции и Ново-Елатомской. По словам сотрудников полиции, 52-летний водитель «Газели» вышел на обгон на встречную полосу, не убедившись в безопасности движения. Произошло столкновение с поворачивающей Chevrolet Niva.
Пострадавших нет. Полиция проводит проверку.