В Подмосковье семья с двумя детьми погибла из-за отравления газом

В подмосковном Долгопрудном семья из четырех человек отравилась угарным газом. Среди погибших — 34-летняя мать и двое сыновей двух и одиннадцати лет, сообщает Mash.

В подмосковном Долгопрудном семья из четырех человек отравилась угарным газом. Среди погибших — 34-летняя мать и двое сыновей двух и одиннадцати лет, сообщает Mash .

Тела обнаружил муж, который вернулся домой с работы. Трагедия произошла, предположительно, из-за неисправности вытяжки. Мужчина успел вызвать скорую и сам потерял сознание.

Врачи констатировали смерть четырех членов семьи, мужчину госпитализировали. По информации источника РЕН ТВ четвертая жертва — сестра скончавшейся матери.

Возбуждено уголовное дело.