В Москве офис TikTok обокрали на миллион рублей

В московском офисе соцсети TikTok злоумышленники похитили технику. По предварительным данным, ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает ТАСС.

В московском офисе соцсети TikTok злоумышленники похитили технику. По предварительным данным, ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает ТАСС .

Неизвестные пробрались в офис соцсети на Большой Якиманке и похитили технику фирмы Apple. Представители компании обратились в полицию.

Всего украли восемь часов Apple Watch, 31 iPhone, четыре компьютера Mac. Злоумышленники не вскрывали замки на дверях. Вероятно, они имели ключи и знали, где находятся ценные вещи.

Напомним, в конце апреля мировой суд Москвы назначил административный штраф соцсети TikTok в размере 2 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России материал.