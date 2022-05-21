В Миассе пациент похитил золотую цепочку соседа по палате, проглотив ее

В городе Миассе Челябинской области пациент проглотил чужую золотую цепочку, рассчитывая в скором времени выписаться из больницы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

В городе Миассе Челябинской области пациент проглотил чужую золотую цепочку, рассчитывая в скором времени выписаться из больницы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

В полицию обратился 34-летний местный житель и заявил о хищении ювелирных изделий на 55 тысяч рублей. Пропажу золотых украшений он обнаружил во время пребывания в больнице.

Злоумышленником оказался 41-летний сосед по палате. Воспользовавшись отсутствием хозяина украшений, он проглотил их.

Похитителя золотой цепочки с крестиком обнаружили при помощи рентгена.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.