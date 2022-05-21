В Госдуме рассказали о законопроектах, которые рассмотрят 23 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о десяти законопроектах, которые находятся в приоритетной повестке. В понедельник, 23 мая, их рассмотрит Совет Думы. Инициативы будут вынесены для обсуждения на пленарных заседаниях, написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о десяти законопроектах, которые находятся в приоритетной повестке. В понедельник, 23 мая, их рассмотрит Совет Думы. Инициативы вынесут для обсуждения на пленарных заседаниях, написал Володин в своем Telegram-канале.

«Один из законопроектов позволит стабилизировать цены. Предлагается упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта. Например, использование товарных знаков на такой продукции не будет нарушением», — написал Володин.

Он добавил, что еще один законопроект нужен, чтобы поддержать бизнес и максимально снизить нагрузку на него. Поправки смогут облегчить ответственность для тех, кто впервые совершил административное правонарушение в области предпринимательства.

Володин также рассказал о других инициативах.

В списке приоритетных — законопроект о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов, об объединении ПФР и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования, о прозрачном целевом наборе в вузы, о запрете водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси.

Володин отметил, что на Совете Думы также рассмотрят законопроекты об обеспечении работодателями иностранных высококвалифицированных специалистов во время их работы в России медицинской страховкой, о снятии необходимости на предоставление документов на льготу по капремонту, о сохранении этнокультурного наследия РФ, поправку о госзакупках у единого поставщика.

Напомним, ранее Вячеслав Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие антироссийским санкциям.