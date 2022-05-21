Рязанские байкеры сыграют в Poker run и перечислят призовые в детский дом

Рязанские байкеры в субботу, 21 мая, стартовали с площади Победы для участия в игре Poker run. До 16:00 они будут искать в городе и окрестностях оставленные в тайниках карты и составлять из них комбинации.

Рязанские байкеры в субботу, 21 мая, стартовали с площади Победы для участия в игре Poker run.

В проекте участвуют больше 20 байкеров. До 16:00 они будут искать в городе и окрестностях оставленные в тайниках карты и составлять из них комбинации.

Потом байкеры соберутся и «выложат карты на стол». В результате игры определят победителей.

В качестве награды им полагается половина призового фонда, вторую половину перечислят на игрушки воспитанникам в детдом.