Россия прекратила поставки газа в Финляндию

Россия перестала поставлять газ в Финляндию утром, 21 мая. Это подтвердила государственная газовая компания Gasum, сообщает
В последующие дни летом оператор будет поставлять клиентам природный газ из других источников, в частности по трубопроводу из Эстонии.
Ранее Gasum не приняла требование России с указом президента Владимира Путина о платежах за газ в рублях. По сообщению «Газпрома», с 1 апреля платежи за газ должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов.
В «Газпроме» заявили, что будут «защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами».
По словам финского министра по делам