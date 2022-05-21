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Россия прекратила поставки газа в Финляндию
Россия перестала поставлять газ в Финляндию утром, 21 мая. Это подтвердила государственная газовая компания Gasum, сообщает «Интерфакс».

Россия перестала поставлять газ в Финляндию утром, 21 мая. Это подтвердила государственная газовая компания Gasum, сообщает «Интерфакс».

В последующие дни летом оператор будет поставлять клиентам природный газ из других источников, в частности по трубопроводу из Эстонии.

Ранее Gasum не приняла требование России с указом президента Владимира Путина о платежах за газ в рублях. По сообщению «Газпрома», с 1 апреля платежи за газ должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов.

В «Газпроме» заявили, что будут «защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами».

По словам финского министра по делам Е. С. Тютти Туппурайнен, решение об отказе принимать российские требования приняли еще в начале апреле и довели до руководства Gasum. Министр считает, что такая система расчетов являлась бы нарушением санкций и ее «можно рассматривать как шантаж России».