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Появилось видео с места пожара в речном порту Рязани
Пожар произошел в пятницу, 20 мая. Материалы опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».

Появились фото и видео с места пожара, который произошел в пятницу, 20 мая, в рязанском речном порту. Материалы опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».

«Пожар за Кремлем возле реки Трубеж», — подписал автор поста.

Напомним, по данным регионального МЧС, примерно в 19:07 загорелось неэксплуатируемое строение. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, к 19:49 ликвидировали открытое горение.