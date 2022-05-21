Появилось видео с места пожара в речном порту Рязани

Пожар произошел в пятницу, 20 мая. Материалы опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».

Появились фото и видео с места пожара, который произошел в пятницу, 20 мая, в рязанском речном порту. Материалы опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».

«Пожар за Кремлем возле реки Трубеж», — подписал автор поста.

Напомним, по данным регионального МЧС, примерно в 19:07 загорелось неэксплуатируемое строение. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, к 19:49 ликвидировали открытое горение.