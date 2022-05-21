Глава ЛДПР Слуцкий: в Москве изучат возможность обмена боевиков «Азова» на Медведчука

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время посещения Донецка заявил, что в Москве изучат возможность обмена боевиков «Азова» на украинского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время посещения Донецка заявил, что в Москве изучат возможность обмена боевиков «Азова» на украинского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

«В том что касается обмена — мы изучим вопрос. Не именно мы, а те кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев», — отметил Слуцкий.

При этом, как член делегации России на переговорах с Украиной, он подчеркнул, что комментирует процесс от Москвы в первую очередь руководитель команды Владимир Мединский.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену».