«Зеленый сад» предлагает рязанцам ипотеку по ставке 2,99%

Ставка 2,99% доступна при условии, если срок кредитования составит 30 лет.

ГК «Зеленый сад» субсидирует ипотечную программу на покупку квартиры во всех жилых комплексах.

Ставка 2,99% доступна при условии, если срок кредитования составит 30 лет. Максимальная сумма кредита — до 15 миллионов рублей.

Посмотреть планировки, узнать больше о преимуществах комплексов и подать заявку на ипотеку сразу в офисе компании. Адрес: Солотчинское шоссе, 2, телефон 77-60-19.