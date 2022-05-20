В Рыбном мужчина избивал дочь за непослушание

Он избивал ребенка с декабря 2020 года по декабрь 2021 года.

В Рыбном мужчина избивал дочь за непослушание. Подробности в пятницу, 20 июня, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 34-летний мужчина с декабря 2020 года по декабрь 2021 года систематически избивал малолетнюю дочь, потому что она его не слушалась. Тем самым он наносил ребенку физическую боль и психические страдания.

Мужчина задержали. Против него возбуждено уголовное дело. Его передали в суд для рассмотрения по существу.