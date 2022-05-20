В Рязанской области в субботу ожидается до +17 градусов

По версии синоптиков, ночью возможны заморозки до -2 градусов.

В Рязанской области в субботу, 21 мая, ожидается до +17 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС .

По информации синоптиков, в области ожидается преимущественно без осадков. Ночью переменный ветер, 1-6 м/c. Днем — восточный, 6-11 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону 0, +5 градусов, местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем столбик термометров поднимется до +12, +17 градусов.