В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые рейды

Рейды проходят как в областном центре, так и в районах.

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые рейды. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила «КП — Рязань».

Рейды проходят как в областном центре, так и в районах.

В региональном УМВД изданию пояснили, что это обычные рейды госавтоинспекции, которые проводятся в регионе ежедневно.

«Все они направлены на выявление и пресечение противоправных действий. Что касается ГИБДД, то инспекторы ищут нарушителей Правил дорожного движения, проверяют тонировку и многое другое», — сказали в ведомстве.

Фото «КП-Рязань»