В Рязанской области смертность увеличилась на 21%

Об этом заявила глава управления ЗАГС Елена Васильева.

В Рязанской области увеличилась смертность на 21%. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила руководитель регионального управления ЗАГС Елена Васильева во время публичного отчета.

По ее словам, в 2021 году в регионе умерли 24 022 человек. Это на 4 197 больше, чем в 2020 году.

Елена Васильева добавила, что рождаемость упала с 8 795 до 8 081.

Также выступающая отметила, что рязанцы стали чаще разводиться — 4 753 случая за год. Показатель заключения браков тоже вырос. В 2021 году решили пожениться 6 051 пар.