В Рязань приехала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

По словам Елены Сорокиной, она приехала в город в качестве координатора проекта «Детский спорт».

В Рязань приехала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина.

По словам градоначальницы, Роднина приехала в качестве координатора проекта «Детский спорт». Как потом указали на сайте горадминистрации, спортсменка посетила школу № 75 и ледовую арену «Айсберг».

«Здоровье детей — бесспорно, важнейшая ценность. Здоровье — это спортивный образ жизни. Среди рязанцев всех возрастов это становится модным, популярным, востребованным. Мы обязаны поддержать желание людей быть здоровыми, счастливыми, найти в спорте и самосовершенствование себя, жить интересной, наполненной жизнью. Спасибо за приезд, Ирина Константиновна!» — написала на странице Сорокина.