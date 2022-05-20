В Офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что хочет искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области. Эти слова он произнес в эфире телемарафона.

Украинские власти планируют дерусифицировать Донбасс. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что хочет искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области. Эти слова он произнес в эфире телемарафона.

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово „русские“. Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово „русские“», — заявил Подоляк.

Он добавил, что представителей власти ДНР и ЛНР на украинской земле «не должно быть физически».