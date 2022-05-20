В Москве мужчина изнасиловал ребенка и избил его мать

Мужчина остался ненадолго с ребенком своей сожительницы и надругался над ним. Когда мать вернулась, ребенок рассказал ей о случившемся. Когда та решила заявить об этом в полицию, мужчина набросился на нее и избил. Это увидели родственники и вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

В Москве мужчина изнасиловал ребенка и избил его мать. Подробности в пятницу, 20 мая, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился в четверг, 19 мая, в квартире жилого дома в районе Люблино. Мужчина остался ненадолго с ребенком своей сожительницы и надругался над ним. Когда мать вернулась, ребенок рассказал ей о случившемся. Когда та решила заявить об этом в полицию, мужчина набросился на нее и избил. Это увидели родственники и вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

Мужчина задержали. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в релизе.