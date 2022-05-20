В Красноярском крае женщина зарезала мужа на застолье в честь бракосочетания

Накануне пара узаконила брак и решила отметить торжество в компании общего приятеля в своей квартире. В какой-то момент между супругами произошел конфликт на бытовой почве.

В Красноярском крае женщина зарезала мужа на застолье в честь бракосочетания. Подробности в пятницу, 20 мая, привела пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в Зеленогорске. Следователи установили, что накануне пара узаконила брак и решила отметить торжество в компании общего приятеля в своей квартире. В какой-то момент между супругами произошел конфликт на бытовой почве. Тогда женщина взяла нож и ударила им в спину жениха. Мужчина скончался на месте происшествия.

В правоохранительные органы обратилась сама подозреваемая сообщив, что супруга зарезал их общий приятель. Следователи установили, что к преступлению причастна женщина. После предъявленных улик она написала явку с повинной и была задержана.

43-летнюю женщину задержали. Против нее завели уголовное дело.