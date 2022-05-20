В Касимове у пенсионера украли 170 тысяч рублей

В преступлении подозревают 35-летнего мужчину, приехавшего из соседнего региона.

В Касимове у пенсионера украли 170 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

В полицию обратился 86-летний мужчина. Он рассказал, что у него дома, из места хранения сбережений пропали все купюры. Мужчина был слаб — он чувствовал себя не хорошо, недавно пережил гибель близкой родственницы.

Полицейские расспросили пенсионера. Он рассказал, что незадолго до обнаружения пропажи он сообщил о сбережениях молодому родственнику — тот приехал из соседнего региона. Пожилой человек попросил мужчину организовать на эти деньги «достойные похороны». Позже пенсионеру стало лучше, а родственник уехал.

Оперативники предположили, что именно мужчина причастен к краже. Полицейские направились за ним в соседний регион. Информация подтвердилась, 35-летнего мужчину задержали.