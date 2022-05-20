В Хабаровске у женщины случился выкидыш после избиения полицейским

Со слов пострадавшей, начальник уголовного розыска напал на нее, когда она проходила мимо со своим шестилетним ребенком на хабаровском автовокзале. В этот момент она находилась на шестом месяце беременности.

В Хабаровске у женщины случился выкидыш из-за избиения полицейским. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила «КП — Хабаровск».

Инцидент случился в августе 2021 года во время операции по задержанию наркодиллеров. Со слов пострадавшей, начальник уголовного розыска напал на нее, когда она проходила мимо со своим шестилетним ребенком на хабаровском автовокзале. В этот момент она находилась на шестом месяце беременности. Мужчина ее ударил, но в больницу она не обратилась, а спустя несколько дней у нее случился выкидыш.

После инцидента женщина не обращалась в правоохранительные органы год. В подразделение собственной безопасности она обратилась только несколько дней назад.

«По обращению гражданки проводится проверка. В случае установления причастности сотрудника к противоправному деянию, он понесет наказание в установленном законом порядке», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.