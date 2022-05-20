В группе «Узнай Рязань» в соцсети «ВКонтакте» началcя музейный марафон

Каждый день в сообществе будут рассказывать об учреждениях.

В группе «Узнай Рязань» в соцсети «ВКонтакте» началcя музейный марафон. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Каждый день в сообществе будут рассказывать о музеях Рязани. Отмечается, что участники подготовили уникальную программу.

«Акция позволит рязанцам и гостям города познакомиться с музеями Рязани, спланировать досуг и посетить понравившиеся выставки и экспозиции в рязанских музеях», — отметили в городской администрации.