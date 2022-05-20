В Госдуме предложили отменить возрастной порог для заключения первого контракта на военную службу

В Государственной думе предложили отменить возрастной порог для заключения первого контракта на военную службу. Об этом сообщил «
Законопроект внесен в пятницу, 20 мая, депутатами Андреем Красовым и Андреем Картаполовым.
«Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы», — привело издание информацию из пояснительной записки.
Также в ней указано, что для «применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты».
Так, на данный момент первый контракт о прохождении службы, россияне имеют право заключить в возрасте от 18 до 40 лет, иностранные граждане — от 18 до 30 лет.
«Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту», — указано в документе.