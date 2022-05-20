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В Госдуме предложили отменить возрастной порог для заключения первого контракта на военную службу
Законопроект внесен в пятницу, 20 мая, депутатами Андреем Красовым и Андреем Картаполовым.

В Государственной думе предложили отменить возрастной порог для заключения первого контракта на военную службу. Об этом сообщил «Интерфакс».

Законопроект внесен в пятницу, 20 мая, депутатами Андреем Красовым и Андреем Картаполовым.

«Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы», — привело издание информацию из пояснительной записки.

Также в ней указано, что для «применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты».

Так, на данный момент первый контракт о прохождении службы, россияне имеют право заключить в возрасте от 18 до 40 лет, иностранные граждане — от 18 до 30 лет.

«Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту», — указано в документе.