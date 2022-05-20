Трех человек в Саратовской области убил работавший на зерновом хозяйстве мужчина

Он работал со своими жертвами в организации по выращиванию зерновых культур.

Раскрыты подробности тройного убийства в Саратовской области. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил РЕН ТВ.

Тройное убийство в среду, 18 мая, совершил 57-летний мужчина, который работал со своими жертвами в организации по выращиванию зерновых культур.

Установлено, что работники в день трагедии выпивали. После этого подозреваемый взял ружье и решил сделать обход территории хозяйства. Во время разговора он упомянул, что хочет уехать из хутора и позвал приятеля с собой, но тот не согласился. Между ними произошел конфликт, и тогда обвиняемый выстрелил в спину потерпевшего. После он вернулся в дом и расстрелял всех находившихся внутри мужчин. Женщину он не тронул и начал пить дальше. Когда тот отвлекся — женщина позвонила работодателю и рассказала о случившемся.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о тройном убийстве.