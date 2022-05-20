Рязанку, припарковавшую «Гелендваген» на тротуаре, оштрафовали на одну тысячу рублей
Женщина оставила автомобиль на пешеходной части Первомайского проспекта.
Рязанку, припарковавшую «Гелендваген» на тротуаре, оштрафовали на одну тысячу рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По информации ведомства, 47-летняя женщина оставила автомобиль Mercedes-Benz G350d на пешеходной части. Ей назначили административный штраф.
Напомним, фотографии машины появились в соцсетях в четверг, 19 мая.