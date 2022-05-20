Рязанцы смогут зарегистрировать рождение ребенка и смерть родственника с помощью смартфона

Подавать заявление можно будет через личный кабинет на портале госуслуг.

В Рязанской области планируется запуск двух суперсервисов — «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Об этом в ходе публичного отчета сообщила руководитель регионального управления ЗАГС Елена Васильева. По ее словам, рязанцы смогут подавать заявление о рождении или смерти через личный кабинет на портале госуслуг. Затем обращение перенаправят в нужное ведомство. Елена Васильева отметила, что сервисы станут доступны «со дня на день».