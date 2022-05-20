Рязанцы засняли полено, торчащее из крыши дома

По словам местных жителей, из крыши торчит полено, которое может упасть на прохожих.

В Рязани засняли дом в аварийном состоянии. Пост об этом в четверг, 19 мая, появился в группе «Рязань | Народный контроль».

Речь идет о доме № 10а на улице Предзаводской в Строителях. По словам местных жителей, из крыши торчит полено, которое может упасть на прохожих или задеть газовую трубу.

«Интересно, поленом с крыши накроет или газовая труба отвалится?», — говорится в посте.