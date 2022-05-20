Рязанцам назвали срок рассмотрения заявления на пособие семьям с детьми от 8 до 17 лет

Разъяснение дала пресс-служба рязанского отделения Пенсионного фонда России.

Рязанцам назвали срок рассмотрения заявления на пособие семьям с детьми от 8 до 17 лет. Разъяснение в пятницу, 20 мая, дала пресс-служба рязанского отделения Пенсионного фонда России.

Так, общий срок рассмотрения заявления занимает десять рабочих дней, максимальный — 30 рабочих дней. Если заявление было направлено в электронном виде, то ответ придет в личный кабинет на портале Госуслуг. Также статус заявления можно узнать по телефону контакт-центра ПФР: 8 (800)600-07-44.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет назначается семьям, где доход ниже прожиточного минимума в регионе. Так, в Рязанской области доход на каждого члена семьи не должен превышать 11 262 рублей. Размер выплат зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка.