Россия получила имена более двух тысяч погибших или попавших в плен украинских военных

Источник в силовых структурах заявил, что документы с именами и фамилиями украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных, передали украинские патриоты из ВСУ. Это бойцы, которые были на небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный.

Россия получила имена более двух тысяч погибших или попавших в плен украинских военных. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили РИА Новости.

Источник в силовых структурах заявил, что документы с именами и фамилиями украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных, передали украинские патриоты из ВСУ. Это бойцы, которые были на небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный.

В документе подавляющее большинство составляют рядовые и младший командный состав. В ведомстве предположили, что украинские офицеры проходят особыми списками с грифом секретности. Также в силовых структурах добавили, что на украинские власти отправляют на передовую плохо обученных новобранцев, которым выдают винтовки времен Первой мировой войны, либо автомат Калашникова один на троих. Современное оружие им не доверяют.

Источник добавил, что командование украинской армии не вносит погибших новобранцев в актуальные сводки потерь и не забирают их тела с боев.

«Потому что реакция социума на гибель молодых людей может стать болезненной для общественного мнения. Погибших солдат киевское руководство заносит в списки «пропавших без вести», чтобы потом по истечении некоторого времени постепенно вбрасывать их в боевые потери. Родственники умерших не теряют надежды увидеть своих сыновей живыми, в то время как киевские преступники давно их «списали», — заключил источник.