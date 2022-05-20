Путин поручил создать госсистему по защите информации

Глава государства отметил, что против России в информационном пространстве ведется полномасштабная война. По его словам, количество кибератак на российскую информационную структуру с каждым годом растет все больше. Больше всего атак подвержены корпоративные сети крупных российских компаний.

Президент Владимир Путин поручил создать госсистему по защите информации из-за кибервойны. Соответствующие указания он дал участникам заседания Совета безопасности, передали РИА Новости.

Глава государства отметил, что против России в информационном пространстве ведется полномасштабная война. По его словам, количество кибератак на российскую информационную структуру с каждым годом растет все больше. Больше всего атак подвержены корпоративные сети крупных российских компаний.

«В большинстве случаев используется следующая тактика атак: Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступна или подменяется фейками — фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии», — рассказал президент.

Путин заявил, что кибер-атаки наносятся из разных стран, но при этом они четко скоординированы. На войну с хакерами в России уже официально сформировали кибервойска и это, по словам главы государства, результат долгой системной работы.