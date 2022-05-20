Под Рязанью 55-летний водитель «ВАЗа» вылетел в кювет и перевернулся

Авария случилась в четверг, 19 мая, примерно в 11.00 на 10-м километре автодороги «Золотое кольцо».

В Рязанском районе произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ». Подробности в пятницу, 20 мая, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 19 мая, примерно в 11.00 на 10-м километре автодороги «Золотое кольцо». Там 55-летний рязанец на автомобиле «ВАЗ 2115» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

Мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.