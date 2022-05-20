Парки Рязани обработают от клещей

Работы начнутся 21 мая.

Парки Рязани обработают от клещей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Подрядчик «ДБГ» начнет работы в субботу, 21 мая. Обработку проведут с 4:00 в ЦПКиО, парке имени Гагарина, парке Советско-Польского братства по оружию, Лесопарке, Комсомольском парке, парке Морской славы.

На это время входы на участки работ перекроют. Для жителей развесят объявления.

Горожан попросили не прогуливаться в парках в дни обработок и не выгуливать там животных.