На восьми улицах центра Рязани в субботу отключат холодную воду
Ограничения связаны с ремонтными работами на водпороводе.
На восьми улицах центра Рязани в субботу, 21 мая, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.
С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся:
- улица Вознесенская, дома №№ 9, 47, 20;
- улица Подгорная, дома №№ 3, 4, 5, 15, 15б, 17, 21, 31, 33, 33а;
- проезд Грибоедова, дом № 16б;
- проезд Щедрина, дома №№ 12/25, 13, 13а, 14 (школа № 8), 15, 15а, 15б, 16, 8б;
- улица Свободы, дома №№ 3, 29,
- улица Щедрина, дома №№ 4, 20 (школа «Гармония»);
- улица Либкнехта, дом № 18;
- улица Фурманова, дома №№ 2/4, 11, 13, 54б, 58, 66, 68.
Отключение связано с ремонтом на водопроводе.