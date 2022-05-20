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На восьми улицах центра Рязани в субботу отключат холодную воду
Ограничения связаны с ремонтными работами на водпороводе.

На восьми улицах центра Рязани в субботу, 21 мая, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся:

  • улица Вознесенская, дома №№ 9, 47, 20;
  • улица Подгорная, дома №№ 3, 4, 5, 15, 15б, 17, 21, 31, 33, 33а;
  • проезд Грибоедова, дом № 16б;
  • проезд Щедрина, дома №№ 12/25, 13, 13а, 14 (школа № 8), 15, 15а, 15б, 16, 8б;
  • улица Свободы, дома №№ 3, 29,
  • улица Щедрина, дома №№ 4, 20 (школа «Гармония»);
  • улица Либкнехта, дом № 18;
  • улица Фурманова, дома №№ 2/4, 11, 13, 54б, 58, 66, 68.

Отключение связано с ремонтом на водопроводе.