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Минобороны: военные угрозы у западных границ России нарастают
Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, за последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз. Также американские корабли с управляемым ракетным оружием систематически начали заходить в Балтийское море.

Военные угрозы у западных границ России нарастают. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова привели РИА Новости.

По его словам, за последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз. Также американские корабли с управляемым ракетным оружием систематически начали заходить в Балтийское море.

Уточняется, что только в текущем году в Калининградской области шесть раз замечали корабли США с управляемым оружием.

«В настоящее время проводится серия учений „Защитник Европы“ с участием до 40 тысяч военнослужащих из 30 стран блока. Главной особенностью маневров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развертывание группировки войск на трех стратегических направлениях: арктическом, западном и юго-западном», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны напомнил, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. А значит напряженность в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать.