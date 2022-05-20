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Мэрия Рязани отчиталась о благоустройстве улиц
Информация появилась на сайте горадминистрации.

Мэрия Рязани отчиталась об уборке улиц города в пятницу, 20 мая. Информация появилась на сайте горадминистрации.

Случайный мусор собрали на улицах Циолковского, Маяковского, Новоселов, Колхозной, Нижнем городском саду и Верхнем городском парке, сквере имени Уткина, сквере имени Александрова, сквере имени Скобелева, сквере «Дубовая роща», сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, сквере «Детский мир», сквере «Русский чай», сквере Белых журавлей, сквере ЖКХ, Лесопарке, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2», площади Димитрова, зеленой зоне у памятника Молодцову, сквере Культуры, Медицинском сквере, сквере на улице Карла Маркса, Бульваре Есенина.

Бригады мехуборки «ДБГ» работали на улицах Интернациональной, Тимакова, Разина. В ежедневном режиме сотрудники продолжают подметать улицы во всех районах города.

Тротуары подметали на улицах Октябрьской, Молодцова, улице и площади Ленина, Почтовой, Лыбедском бульваре, сквере на Соборной, Театральной площади, Первомайском проспекте, площади Победы, парке имени Гагарина, сквере Железнодорожников, парке Советско-Польского братства, 60-летия Победы, сквере «Детский мир».

Газоны выкашивали в сквере Скобелева, проезде Речников, Московском шоссе, Мервинской, Бульваре Победы.

Специалисты поливали саженцы на улице Зубковой и новой аллее у школы № 75. В сквере на улице Горького и сквере имени Уткина рабочие перекапывали цветники.

Также во время работ специалисты отключили фонтаны на Театральной площади, Лыбедском бульваре, сквере на Соборной, площади Ленина, площади Победы — в этот момент из чаш собирали накопившийся за неделю мусор.