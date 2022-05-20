Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 мая

Концертный сезон окончательно не завершен, так что всем желающим провести свой досуг с пользой, найдется занятие по душе. Мы расскажем о наиболее интересных событиях, которые ожидают рязанцев в ближайшие выходные.

Концертный сезон окончательно не завершен, так что всем желающим провести свой досуг с пользой, найдется занятие по душе. Мы расскажем о наиболее интересных событиях, которые ожидают рязанцев в ближайшие выходные.

«Ночь музеев» в Рязани

Рязанские музеи вновь присоединяются к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 21 мая. В ее рамках состоятся культурные развлекательные программы. Рязанский кремль приглашает всех желающих бесплатно посетить выставки, также в рамках праздника состоится показ видеосюжета по выставке «След далеких предков» и видеопрезентация посвященная русским народным сказкам «Память давно минувшего». Начало акции в 18 часов.

Ждет 21 мая гостей и Рязанский художественный музей. Акция в этом году пройдет под деизом «Больше, чем музей. Все желающие смогут посетить экскурсию «Из глубины веков взирая», на которой будет представлена коллекция древнерусского искусства. Студенты музыкального колледжа представят концертную программу «Музыкальные лики меланхолии». А завершится акция экскурсией «Шедевры рязанского художественного музея». Начало в 17 часов.

Акция «Ночь музеев» пройдет и в Музее истории молодежного движения, причем начнется она уже с утра. Гостей ждут увлекательные лекции о традициях русской культуры и о российском авангарде. Артисты рязанской филармонии представят концертную программу «Музыкальная свобода». А также состоится показ отечественных мультфильмов, приуроченный к столетию Всесоюзной пионерской организации. Начало в 12 часов.

Презентация книги «Глядя на дым»

В Библиотеке имени Горького 21 мая выступит лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин, который представит свою книгу «Глядя на дым». В 80-е годы Ильин был участников Свердловского рок-клуба, и книга его посвящена звездам советского рока. Зрители узнают забавные истории из жизни музыкантов, например о том как Виктор Цой в Свердловске выступал на столе, почему «Агату Кристи» не взяли в музыкальное училище и многое другое. И конечно же прозвучат блюзовые композиции в исполнении Макса Ильина. Начало в 14 часов.

Концерты

В клубе Deep 21 мая состоится концерт легендарной группы «Ария». Пионеры отечественного хэви-метала представят новую мощную программу «Гость из царства теней» — яркое красочное шоу мирового уровня. Вместе с новыми песнями и хитами зрители станут свидетелями невероятного представления. Сцена будет выполнена в виде корабля, палящие пушки заставят поверить в реальность морского боя, а над сценой будет парить мистический Демон. Начало в 19 часов.

В Художественном музее 22 мая с сольным концертом выступит солистка Рязанского музыкального театра «Алена Силивестрова. На выступлении прозвучат фрагменты из оперетты Кальмана «Баядера», премьера которой состоялась в театре в апреле этого года. Номера из «Баядеры» месте с Аленой Силивестровой исполнят Антон Байбаков и Иван Кудрявцев. В путешествии по страницам любимых произведений певицу будут сопровождать и другие солисты Рязанского областного музыкального театра — Алексей Никифоров и Сергей Гайдей. Начало в 15 часов.

В Концертном зале Рязанской филармонии 22 мая выступит Вячеслав Бутусов. Экс-лидер культового «Наутилуса Помпилиуса» представят в Рязани свой новый проект — «Орден Славы». Зрителей ждет красочная сценография, атмосферный видеоряд, и любимые песни в современной трактовке. Кроме уже привычных хитов «Наутилуса» прозвучат и новые композиции из альбома «Аллилуия». Начало концерта в 19 часов.