Как выросли цены за два месяца в Рязани на примере одного магазина

Не подорожали за эти два месяца только: ряд макарон, сливочных масел, молока, туалетной бумаги, муки и подсолнечных масел. Кроме того, на полках появилась соль 1 кг — 33,99 рублей.

Два месяца назад мы еженедельно наблюдали за ценами на продукты первой необходимости в сети магазинов «Пятерочка». 19 мая корреспондент РЗН. инфо вновь решил сравнить цены. На этот раз с теми, которые были в марте.

Минимально подорожали за два месяца следующие продукты: морковь весовая 17 марта стоила 43,29 рубля, 19 мая — 57,99 рублей; лук репчатый с 21,89 до 41,99 рубля; творог «Амка» 5% и 9% 200 гр с 84,19 до 103, 99 рублей; кефир «Эковакино» 3,2% 930 мл с 85,99 до 94,99 рублей; кефир «Сарафаново» 3,2% 930 мл с 89,99 до 97,99 рублей; кефир «Простоквашино» 2,5% 930 мл с 89,99 до 94,99 рублей; молоко «Станция молочная» 3,2% 900 мл с 64,99 до 70,99 рублей; свекла с 46,59 до 61,89 рубля; макароны «Щебекинские» спагетти 450 гр с 79,99 до 95, 99 рублей; тушка курицы со 135,99 рублей до 151, 99 рублей; туалетная бумага «Zewa Natural Soft» со 186,99 до 204,99 рублей; мука «Селяночка» блинная с 64,99 до 79,99 рублей; мука «Селяночка» 2 кг с 82,99 до 89,99 рублей.

Сильно выросли в цене: сливочное масло «Лебедянь молоко» 180 гр 17 марта стоило 135,99 рублей, 19 мая — 159,99 рублей; крупа гречневая 900 гр с 79,49 до 107,99 рублей; рис 900 гр с 83,19 до 102,99 рублей; масло подсолнечное «Слобода» со 169,99 до 219, 99 рублей; сливочное масло «Экомилк» 180 гр со 169,99 до 199,99 рублей; масло подсолнечное «Золотая семечка» со 109,99 до 129,99 рублей; сливочное масло «Брест-Литовск» 180 гр со 161,19 до 209,99 рублей; туалетная бумага «Zewa Just-1» с 264,99 до 289,99 рублей.

Подешевели: килограмм картофеля раннего с 89,99 до 78, 49 рублей; сахар с 79,99 до 72,99 рублей; капуста белокочанная с 62,89 до 52, 99 рублей; молоко «Домик в деревне» 2,5% 930 мл с 71,99 до 69,99 рублей; мука «Макфа» 1 кг с 77,49 до 69,99 рублей. Не подорожали за эти два месяца только: ряд макарон, сливочных масел, молока, туалетной бумаги, муки и подсолнечных масел. Кроме того, на полках появилась соль 1 кг — 33,99 рублей.

Напомним, что в марте и апреле корреспондент РЗН. Инфо фиксировал три недели подряд рост цен на ряд продуктов первой необходимости в магазине «Пятерочка».