Госдума: спецоперация на Украине сорвала планы Нато на Азовское море

По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, Украина планировала пустить корабли Североатлантического альянса и построить в местных портовых городах иностранные военные базы.

Россия сорвала планы НАТО закрепиться в района Азовского моря. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, передали РИА Новосьи.

По его словам, это стало возможным благодаря освобождению Херсонской и части Запорожской областей, а также части ДНР. Тем самым Украина лишилась выхода к морю, в которое планировала пустить корабли Североатлантического альянса и построить в местных портовых городах иностранные военные базы.

Шеремет также выразил уверенность, что теперь эти базы станут форпостами, которые будут защищать российские границы.