Главный акционер Avito решил выйти из российского бизнеса

Если компания попадет к российскому менеджменту, то у Avito есть шанс получить полную автономию от всех западных акционеров и возглавить российскую IT-индустрию.

Главный акционер Avito решил выйти из российского бизнеса. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Prosus.

Avito выйдет из OLX Group. В настоящее время акционер ищет покупателя, который смог бы приобрести пакет акций компании.

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito из нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя на наш пакет акций в Avito», — говорится в сообщении.

Если компания попадет к российскому менеджменту, то у Avito есть шанс получить полную автономию от всех западных акционеров и возглавить российскую IT-индустрию.