Аналитик спрогнозировал дату открытия ресторанов McDonald’s в России

Отмечается, что заведения возобновят работу под новым брендом.

Аналитик Михаил Бурмистров дал прогноз по открытию ресторанов McDonald’s в России. Информацию привело РИА Новости в пятницу, 20 мая.

По словам гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика», торговые точки откроются в конце июне — июле. «Сделка по продаже уже запущена», — подчеркнул аналитик.

В четверг, 19 мая, стало известно компания McDonald’s продаст российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. Заведения будут работать под новым брендом.