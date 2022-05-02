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Водителей предупредили, что нельзя делать с коробкой «автомат»
Рязанов утверждает, что для избежания износа коробки «автомат» и экономии на ее ремонте, стоимость которого может достигать 30-50% от цены всего автомобиля, нужно отказаться от ее использования по аналогии с «механикой».

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что может быть опасным при использовании коробки «автомат». Беседу с ним опубликовал «Прайм».

По словам специалиста, средний срок владения автомобилем в России составляет 14 лет, в регионах он достигает 22 лет. С ростом цен водители откладывают покупку новых машин и продолжают ездить на старых.

Рязанов утверждает, что для избежания износа коробки «автомат» и экономии на ее ремонте, стоимость которого может достигать 30-50% от цены всего автомобиля, нужно отказаться от ее использования по аналогии с «механикой».

По словам эксперта, нейтральную скорость нельзя включать при временных остановках, например, на повороте и светофоре, а также при спуске. Специалист отметил, что многие водители используют прием, чтобы сэкономить топливо, но вместо этого в коробку передач прекращается подача масла, тем самым она лишается смазки и нужной температуры.

Рязанов добавил, что машину не стоит пробовать заводить с автоматической коробки, подтолкнув ее сзади, так как в таких автомобилях отсутствует сцепление, поэтому нет прямой связи между входным и выходным валами, только через гидротрансформатор.

Автоэксперт заявил, что буксировка машина должна происходить с определенными условиями: на скорости не выше 30-40 километров в час. Рязанов объяснил, что агрегат должен работать, чтобы обеспечивать циркуляцию смазки в трансмиссии.

Также специалист посоветовал не оставлять коробку в режиме D (Drive), если планируется оставаться долгое время на одном месте. По его словам, это чревато перегревом агрегата.