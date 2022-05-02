В Свердловской области подросток изнасиловал шестилетнего брата

В полицию обратилась мать детей, которая сообщила, что 25 апреля ее старший сын надругался над шестилетним братом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, которого подозревают в насилии над младшим братом. Об этом пишет « КП-Урал ».

29 апреля в полицию обратилась мать детей, которая сообщила, что 25 апреля ее старший сын надругался над шестилетним братом.

Отмечается, что подросток уже дал признательные показания.