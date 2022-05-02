В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск
Ранее женщину обвинили в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (статья 322.3 УК РФ). Она скрылась от суда и была объявлена в розыск.
В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Но улице полицейские обратили внимание на женщину, которая была «в встревоженном состоянии».
Выяснилось, что это 55-летняя рязанка, которую ранее объявили в федеральный розыск.
Ранее женщину обвинили в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (статья 322.3 УК РФ). Она скрылась от суда и была объявлена в розыск.
Рязанку передали инициаторам розыска.