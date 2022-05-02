В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

Ранее женщину обвинили в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (статья 322.3 УК РФ). Она скрылась от суда и была объявлена в розыск.

В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Но улице полицейские обратили внимание на женщину, которая была «в встревоженном состоянии».

Выяснилось, что это 55-летняя рязанка, которую ранее объявили в федеральный розыск.

Ранее женщину обвинили в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (статья 322.3 УК РФ). Она скрылась от суда и была объявлена в розыск.

Рязанку передали инициаторам розыска.