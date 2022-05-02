В России началась короткая рабочая неделя

1 мая относится к нерабочим дням. Также с субботы, 1 января, перенесли выходной на вторник, 3 мая.

В России началась короткая рабочая неделя, которая связана с празднованием Дня весны и труда. Выходные продлятся до 3 мая.

В Роструде пояснили, что 1 мая относится к нерабочим дням. Также с субботы, 1 января, перенесли выходной на вторник, 3 мая, передает РИА Новости .

Отмечается, что нерабочие дни не должны быть причиной снижения зарплаты сотрудникам, получающим оклад.

Те, кому оклад не установлен, положено дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они не работали. Размер должен быть установлен коллективным договором, нормативным актом или другими соглашениями.