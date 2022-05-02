В Красноярском крае в выгребной яме нашли тело восьмилетней девочки

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Красноярском крае в выгребной яме нашли тело восьмилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

Инцидент произошел в микрорайоне Луговой города Канск. 1 мая школьница ушла гулять и не вернулась домой. В понедельник, 2 мая, тело ребенка на своем участке в септике нашел хозяин частного дома.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).