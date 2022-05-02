В Клепиковском районе «Хендэ» наехала на дорожное ограждение, пострадал водитель

Авария произошла в понедельник, 2 мая, на 433 километре трассы «Золотое кольцо».

В Клепиковском районе «Хендэ» наехала на дорожное ограждение, пострадал водитель. Об этом пишет сайт ИД «Пресса» со ссылкой на официального представителя госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрия Цыганова.

Авария произошла в понедельник, 2 мая, на 433 километре трассы «Золотое кольцо».

Водитель за рулем Hyundai Solaris наехал на дорожное ограждение и получил травмы. Уточняется, что он не справился с управлением.

Ранее в Клепиковском районе в аварию попал Renault Kaptur: водитель съехал в кювет и врезался в дерево.