В Клепиковском районе «Хендэ» наехала на дорожное ограждение, пострадал водитель
Авария произошла в понедельник, 2 мая, на 433 километре трассы «Золотое кольцо».
В Клепиковском районе «Хендэ» наехала на дорожное ограждение, пострадал водитель. Об этом
Авария произошла в понедельник, 2 мая, на 433 километре трассы «Золотое кольцо».
Водитель за рулем Hyundai Solaris наехал на дорожное ограждение и получил травмы. Уточняется, что он не справился с управлением.
Ранее в Клепиковском районе в аварию попал Renault Kaptur: водитель съехал в кювет и врезался в дерево.