В Иркутской области мужчина на минивэне «ушел» под воду после дрифта

Автомобиль Mitsubishi Delica утонул на глазах у мужчин, рыбачивших на берегу. Отмечается, что все произошло меньше, чем за минуту.

В Иркутской области мужчина на минивэне после дрифта «ушел» под воду. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

Автомобиль Mitsubishi Delica утонул на глазах у мужчин, рыбачивших на берегу. Отмечается, что все произошло меньше, чем за минуту.

На место выехала водолазная группа, которой предстоит поднять машину. По предварительной информации, в машине находился только водитель.