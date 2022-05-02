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В центре Рязани задержали мужчину с наркотиками
Постовые полицейские решили остановить этого прохожего. Во время беседы с мужчиной он нервничал и на вопросы о цели прогулки отвечал сбивчиво. Выяснилось, что сотрудники ППСП остановили 25-летнего жителя Рязанского района.

В Рязани во дворе дома задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Наряд ППС при патрулировании заметил на улице Свободы мужчину, который попытался скрыться во дворе дома при виде полицейских.

Сотрудники решили остановить прохожего. Отмечается, что он нервничал во время беседы с полицейскими и отвечал сбивчиво.

Выяснилось, что сотрудники остановили 25-летнего жителя Рязанского района. Молодой человек хранил самодельный контейнер, в котором было 0,65 грамма «синтетики».

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до трех лет.